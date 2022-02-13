У Парижі затримали майже сотню учасників протестів проти ковід-обмежень

Поліція Парижа повідомила про майже сотню арештів після невдалої спроби влаштувати у французькій столиці антиковідний протест на зразок канадських "конвоїв свободи".

Про це як, пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Зокрема, поліція повідомила про 97 затриманих та 513 адмінпротоколів.

Поліція повідомила про те, що правоохоронці залишатимуться на вулицях і в неділю, щоб завадити демонстрантам з "конвоїв свободи" заблокувати столицю.

Як повідомлялося, в суботу на в’їздах до столиці Франції поліція розвернула сотні автомобілів так званих "конвоїв свободи" проти обмежень для протидії пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Париж заборонив в’їзд на території міста автопротестувальникам, які називають себе "конвоями свободи" проти триваючих коронавірусних обмежень. Автоколони вирушили з південної Франції в середу, щоб зібратися в Парижі і Брюсселі, надихаючись демонстраціями в Оттаві, столиці Канади.

Щоб не допустити акції, стягнули близько 7200 співробітників поліції і жандармерії.