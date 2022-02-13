В Париже задержали почти сотню протестующих против ковид-ограничений

Полиция Парижа сообщила о почти сотне арестов после неудачной попытки устроить во французской столице антиковидный протест наподобии канадских "конвоев свободы".

Об этом как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

В частности, полиция сообщила о 97 задержанных и 513 админпротоколах.

Полиция сообщила о том, что правоохранители будут оставаться на улицах и в воскресенье, чтобы помешать демонстрантам из конвоев свободы заблокировать столицу.

Как сообщалось, в субботу на въездах в столицу Франции полиция развернула сотни автомобилей так называемых "конвоев свободы" против ограничений для противодействия пандемии коронавируса.

Напомним, Париж запретил въезд на территории города автопротестировщикам, называющим себя "конвоями свободы" против продолжающихся коронавирусных ограничений. Автоколонны отправились из южной Франции в среду, чтобы собраться в Париже и Брюсселе, вдохновляясь демонстрациями в Оттаве, столице Канады.

Чтобы не допустить акции, привлекли около 7200 сотрудников полиции и жандармерии.