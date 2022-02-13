Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Автобуси з пасажирами посадженого в Кишиневі рейсу SkyUp вирушили в Україну

Неділя, 13 лютого 2022, 13:12

Чотири автобуси з пассажирами рейсу авіакомпанії SkyUp, який був змушений сісти в Кишиневі на вимогу лізингодавця, вирушили до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Завдяки злагодженій роботі консулів 4 автобуси з пасажирами рейсу SkyUp, який здійснив екстрену посадку в Кишиневі, вирушили до України. МЗС готове надати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів" - написав він.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити літак, який прямував з Мадейри до Києва, у Кишиневі через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

 "12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва" - пояснили в авіакомпанії.  

Як повідомлялося, нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти в Київ після того як уряд Нідерландів закликав громадян не їздити до України, бо це надто небезпечно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Авіарейси

Статті

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

Нормандія з електрошокером: яких змін чекати у відносинах України та Франції

Думка про "святість" мінських домовленостей стала хибною. Про потребу відмовитися від них у Парижі вже кажуть вголос...
11 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Енергетичний вимір агресії РФ: як захищаються ЄС та Україна

РФ здійснює реальну ескалацію на енергетичному фронті. Це серйозна небезпека для незалежності України та єдності ЄС. Однак цього разу у нас є союзники.
11 лютого 2022 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)