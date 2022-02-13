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Автобусы с пассажирами посаженного в Кишиневе рейса SkyUp отправились в Украину

Воскресенье, 13 февраля 2022, 13:12

Четыре автобуса с пассажирами рейса авиакомпании SkyUp, вынужденного сесть в Кишиневе по требованию лизингодателя, отправились в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Благодаря слаженной работе консулов ​​4 автобуса с пассажирами рейса SkyUp, совершившего экстренную посадку в Кишиневе, отправились в Украину. МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов", - написал он.

Как сообщалось, украинская авиакомпания SkyUP была вынуждена посадить самолет, направлявшийся из Мадейры в Киев, в Кишиневе из-за немедленного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.

 "12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, судно уже выполняло рейс в Киев" – объяснили в авиакомпании.

Как сообщалось, нидерландская авиакомпания KLM остановила полеты в Киев после того, как правительство Нидерландов призвало граждан не ездить в Украину, потому что это слишком опасно.

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Российский кризис Авиарейсы

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