Україна не бачить сенсу закривати авіапростір на тлі російської загрози

Україна не бачить сенсу закривати свій повітряний простір на тлі напруженості з Москвою.

Про це в коментарі Reuters заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, пише "Європейська правда".

"Найголовніше, що сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І, на мою думку, це чимось нагадує часткову блокаду", - сказав Подоляк.

"Якщо певні авіаперевізники вирішать змінити розклад рейсів, це, безумовно, не має нічого спільного з рішеннями або політикою нашої держави", - наголосив він.

У свою чергу в Мінінфраструктури заявили, що Україна не планує припиняти повітряний рух і працює над запобіганням ризиків для авіаперевізників.

"Сьогодні в Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації", - наголосили в Міністерстві.



За даними відомства, більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без обмежень.



"У деяких перевізників виникають складнощі, пов'язані з коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку, держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку", - наголосили в Мінінфраструктури.



Також у міністерстві повідомили, що Україна проводить консультації з міжнародними партнерами та готує відповідні рішення уряду.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити літак, який прямував з Мадейри до Києва, у Кишиневі через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

"12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва" - пояснили в авіакомпанії.

Як повідомлялося, нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти в Київ після того як уряд Нідерландів закликав громадян не їздити до України, бо це надто небезпечно.