Украина не видит смысла закрывать авиапространство на фоне российской угрозы

Украина не видит смысла закрывать свое воздушное пространство на фоне напряженности с Москвой.

Об этом в комментарии Reuters заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет "Европейская правда".

"Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает частичную блокаду", - сказал Подоляк.

"Если некоторые авиаперевозчики решат изменить расписание рейсов, это, безусловно, не имеет ничего общего с решениями или политикой нашего государства", - подчеркнул он.

В свою очередь, в Мининфраструктуры заявили, что Украина не планирует прекращать воздушное движение и работает над предотвращением рисков для авиаперевозчиков.

"Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации" , - отметили в Министерстве.

По данным ведомства, большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.

"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

Также в министерстве сообщили, что Украина проводит консультации с международными партнерами и готовит решения правительства.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUP была вынуждена посадить самолет, направлявшийся из Мадейры в Киев, в Кишиневе из-за немедленного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.

"12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, судно уже выполняло рейс в Киев" – объяснили в авиакомпании.

Как сообщалось, нидерландская авиакомпания KLM остановила полеты в Киев после того, как правительство Нидерландов призвало граждан не ездить в Украину, потому что это слишком опасно.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUP была вынуждена посадить самолет, направлявшийся из Мадейры в Киев, в Кишиневе из-за немедленного запрета ирландского владельца самолета на вхождение в воздушное пространство Украины.

"12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, судно уже выполняло рейс в Киев" – объяснили в авиакомпании.

Как сообщалось, нидерландская авиакомпания KLM остановила полеты в Киев после того, как правительство Нидерландов призвало граждан не ездить в Украину, потому что это слишком опасно.