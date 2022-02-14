Сербия и другие балканские страны посоветовали своим гражданам эвакуироваться из Украины

Сербия и другие балканские страны призвали своих граждан временно уехать из Украины из-за опасений вооруженной агрессии РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

МИД Сербии посоветовал своим находящимся в Украине гражданам "рассмотреть возможность временного выезда с территории страны", а тех, кто планировал путешествие - отложить его, сообщает РТС.

Подумать о выезде из Украины также рекомендовали Черногория, Словения, Хорватия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Болгария и Косово.

Как известно, в течение пятницы и выходных десятки стран призвали своих граждан срочно выезжать из Украины или рассмотреть, стоит ли им оставаться в дальнейшем.

США и Канада перемещают свои посольства во Львов.

Украина в течение следующих 48 часов созовет встречу с Россией и всеми государствами-участниками ОБСЕ в связи с тем, что не получила от РФ ответа на запрос по механизму уменьшения рисков Венского документа.

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