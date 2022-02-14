Прем'єр Словенії анонсував візит в Україну

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша планує відвідати Україну до кінця лютого.

Про це він сказав телефонній розмові з українським колегою Денисом Шмигалем, пише "Європейська правда".

У заяві за підсумками розмові йдеться, що Словенія із занепокоєнням стежить за подіями вздовж українського кордону та нарощуванням російських збройних сил.

Янша висловив підтримку територіальній цілісності України, додавши, що кожна країна має право обирати своїх союзників.

"Підтримуючи Україну, ЄС і НАТО захищають не лише дружню країну, а й саму основу, на якій будуються обидва альянси", — сказав Янша.

Він додав, що оскільки погрози нападу з боку Кремля завдають значної економічної шкоди Україні та за її межами, терміново потрібна деескалація напруженості.

Нагадаємо, Словенія, як і багато інших європейських країн, закликала своїх громадян тимчасово виїхати з України на тлі загрози збройної агресії РФ.

Як відомо, протягом п’ятниці і вихідних десятки країн закликали своїх громадян терміново виїздити з України або зважити, чи варто їм залишатись надалі.

США та Канада переміщують свої посольства до Львова.

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