Премьер Словении анонсировал визит в Украину

Премьер-министр Словении Янез Янша намерен посетить Украину до конца февраля.

Об этом он сказал телефонному разговору с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, пишет "Европейская правда".

В заявлении по итогам разговора говорится, что Словения с беспокойством следит за событиями вдоль украинской границы и наращиванием российских вооруженных сил.

Янша выразил поддержку территориальной целостности Украины, добавив, что каждая страна имеет право выбирать своих союзников.

"Поддерживая Украину, ЕС и НАТО защищают не только дружественную страну, но и саму основу, на которой строятся оба альянса", - сказал Янша.

Он добавил, что поскольку угрозы нападения со стороны Кремля наносят значительный экономический ущерб Украине и за ее пределами, срочно требуется деэскалация напряженности.

Напомним, Словения, как и многие другие европейские страны, призвала своих граждан временно уехать из Украины на фоне угрозы вооруженной агрессии РФ.

Как известно, в течение пятницы и выходных десятки стран призвали своих граждан срочно выезжать из Украины или учесть, стоит ли им оставаться в дальнейшем.

США и Канада перемещают свои посольства во Львов.

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