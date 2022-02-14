Премьер Словении анонсировал визит в Украину
Премьер-министр Словении Янез Янша намерен посетить Украину до конца февраля.
Об этом он сказал телефонному разговору с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, пишет "Европейская правда".
В заявлении по итогам разговора говорится, что Словения с беспокойством следит за событиями вдоль украинской границы и наращиванием российских вооруженных сил.
Янша выразил поддержку территориальной целостности Украины, добавив, что каждая страна имеет право выбирать своих союзников.
"Поддерживая Украину, ЕС и НАТО защищают не только дружественную страну, но и саму основу, на которой строятся оба альянса", - сказал Янша.
Он добавил, что поскольку угрозы нападения со стороны Кремля наносят значительный экономический ущерб Украине и за ее пределами, срочно требуется деэскалация напряженности.
Напомним, Словения, как и многие другие европейские страны, призвала своих граждан временно уехать из Украины на фоне угрозы вооруженной агрессии РФ.
Как известно, в течение пятницы и выходных десятки стран призвали своих граждан срочно выезжать из Украины или учесть, стоит ли им оставаться в дальнейшем.
США и Канада перемещают свои посольства во Львов.
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