Не можна скасувати право України приєднатись до НАТО – прем’єр Британії

Суверенне право українського народу на вступ до НАТО не можна скасувати.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, додавши, що він дуже скоро розмовлятиме з президентом США Джо Байденом, щоб допомогти дипломатичному процесу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я вважаю, що це дуже важливо, щоб у нас була розмова. Але чого ми не можемо зробити, так це скасувати суверенні права українського народу на прагнення до членства в НАТО... цим не можна поступатися – все має вирішувати український народ", - сказав Джонсон.

"Ми повинні усвідомити, що це дуже, дуже небезпечна, складна ситуація. Ми знаходимося на краю прірви, але ще є час, щоб Путін відступив, і ми закликаємо всіх вести діалог" - наголосив він.

Як повідомлялося, речник президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що офіційна відмова Києва від курсу на членство в НАТО була б відповіддю "російські занепокоєння", але при цьому, за його словами, Кремль не сприймає як доконаний факт заяву посла Вадима Пристайка.

Нагадаємо, у західних ЗМІ набули розголосу слова посла України у Британії Вадима Пристайка про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, яку згодом заперечило МЗС.

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Вадим Пристайко пояснив свої слова, зазначивши, що задля уникнення війни зараз країна готова на певні компроміси, але "вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо", а щодо членства в Альянсі "ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

Речник президента України запевнив, що курс на членство в НАТО залишається пріоритетним для України.

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