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Нельзя отменить право Украины присоединиться к НАТО – премьер Британии

Понедельник, 14 февраля 2022, 14:59

Суверенное право украинского народа на вступление в НАТО нельзя отменить.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что он скоро будет разговаривать с президентом США Джо Байденом, чтобы помочь дипломатическому процессу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я считаю, что это очень важно, чтобы у нас был разговор. Но чего мы не можем сделать, так это отменить суверенные права украинского народа на стремление к членству в НАТО... Этим нельзя поступаться – все должен решать украинский народ", – сказал Джонсон.

"Мы должны осознать, что это очень, очень опасная, сложная ситуация. Мы находимся на краю пропасти, но есть время, чтобы Путин отступил, и мы призываем всех вести диалог", - подчеркнул он.

Как сообщалось, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Киева от курса на членство в НАТО был бы ответом "российские беспокойства", но при этом, по его словам, Кремль не воспринимает как свершившийся факт заявление посла Вадима Пристайко.

Напомним, в западных СМИ получили огласку слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, которую впоследствии опроверг МИД.

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

Вадим Пристайко объяснил свои слова, отметив, что во избежание войны сейчас страна готова на определенные компромиссы, но "они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д.", а относительно членства в Альянсе "мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

Пресс-секретарь президента Украины заверил, что курс на членство в НАТО остается приоритетным для Украины.

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Украина-НАТО Великобритания

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