Німецька авіакомпанія Lufthansa продовжує польоти до України

Німецька авіакомпанія Lufthansa продовжує здійснювати регулярні рейси до України.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

"Це відповідає оцінці національних та міжнародних регуляторів", - заявили в авіакомпанії 14 лютого.

Водночас в Lufthansa наголосили, що за ситуацією стежать і надалі прискіпливо. "Безпека пасажирів та екіпажів має завжди найвищий пріоритет", - зазначили в авіакомпанії.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія airBaltic цього тижня організує два додаткові рейси з Києва до Риги – у відповідь на різке зростання попиту.

Водночас через ситуацію із безпекою авіакомпанія Norwegian вирішила тимчасово не літати над територією України.

Раніше нідерландська авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

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