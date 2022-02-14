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Немецкая авиакомпания Lufthansa продолжает полеты в Украину

Понедельник, 14 февраля 2022, 17:03

Немецкая авиакомпания Lufthansa продолжает осуществлять рейсы в Украину.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

"Это соответствует оценке национальных и международных регуляторов", – заявили в авиакомпании 14 февраля.

В то же время в Lufthansa подчеркнули, что и далее внимательно следят за ситуацией. "Безопасность пассажиров и экипажей всегда имеет самый высокий приоритет", - отметили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания airBaltic на этой неделе организует два дополнительных рейса из Киева в Ригу – в ответ на резкий рост спроса.

В то же время из-за ситуации с безопасностью авиакомпания Norwegian решила временно не летать над территорией Украины.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину, а British Airways решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.

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Авиарейсы Российский кризис

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