Канада предоставит Украине летальное оружие и кредит в $400 млн

Канада предоставит Украине ссуду на 500 миллионов канадских долларов ($393 млн) и летальное оружие и боеприпасы на сумму 7,8 миллиона канадских долларов ($6,1 млн) на фоне роста угрозы российского вторжения.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CTV News.

"Ситуация быстро обостряется, и мы демонстрируем нашу решимость. Канадцам и всему миру важно знать, что Канада и дальше будет поддерживать Украину и ее независимость, территориальную целостность и суверенитет, включая ее право на защиту", - сказал Трюдо.

Трюдо отметил, что это обещание является дополнением к ранее объявленному займу в 120 миллионов долларов и нелетальному оружию, которое Канада уже предоставила Украине.

Премьер сказал, что летальное оружие и боеприпасы являются ответом на конкретный запрос Украины, уже получившей оружие от США, Великобритании, Болгарии, Чехии, Нидерландов и Польши.

Трюдо сказал, что целью поддержки является сдерживание дальнейшей агрессии.

Напомним, Канада перенесла посольство из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно покинуть Украину на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения.

В то же время украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.