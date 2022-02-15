США підтвердили евакуацію посольства з Києва до Львова

Державний департамент США підтвердив, що тимчасово перемістить своє посольство в Україні з Києва до Львова на тлі можливої ​​російської агресії.

Про це йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, пише "Європейська правда".

"Ми перебуваємо у процесі тимчасового переміщення роботи нашого посольства в Україні у Києві до Львова у зв’язку з різким прискоренням нарощування російських військ. Посольство продовжить взаємодію України з українським урядом, координуючи дипломатичні відносини в Україні. Ми також продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні зусилля щодо деескалації кризи", - йдеться у заяві.

Речник Держдепу Нед Прайс пізніше на брифінгу уточнив, що до Львова також переїжджає тимчасово повірена Крістіна Квін, яка зараз очолює посольство.

Водночас не уточнюється, скільки співробітників залишається у Києві. Американські ЗМІ у понеділок повідомляли, що штат посольства в українській столиці скоротили до 22 людей.

Також у Держдепі повторили рекомендацію для всіх громадян США, які залишилися в Україні, негайно покинути країну.

Нагадаємо, Канада перенесла посольство з Києва до Львова. Крім того, низка країни ЄС закликали громадян невідкладно залишити Україні на тлі повідомлень про зростання загрози російського нападу.

Водночас українські військові експерти вважають украй малоймовірною військову атаку РФ на Київ.

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