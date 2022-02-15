США подтвердили эвакуацию посольства из Киева во Львов
Государственный департамент США подтвердил, что временно переместит свое посольство в Украине из Киева во Львов на фоне возможной российской агрессии.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, пишет "Европейская правда".
"Мы находимся в процессе временного перемещения операций нашего посольства в Украине из Киева во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских войск. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине. Мы также продолжаем наши интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", - говорится в заявлении.
Пресс-секретарь Госдепа позже на брифинге уточнил, что во Львов также переезжает временно поверенная Кристина Квин, которая сейчас возглавляет посольство.
В то же время, не уточняется, сколько сотрудников остается в Киеве. Американские СМИ в понедельник сообщали, что штат посольства в украинской столице сократили до 22 человек.
Также в Госдепе повторили рекомендацию для всех оставшихся в Украине граждан США немедленно покинуть страну.
Напомним, Канада перенесла посольство из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно покинуть Украину на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения.
В то же время украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.
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