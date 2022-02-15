Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посольство Литвы не планирует покидать Киев

Вторник, 15 февраля 2022, 10:32

Посольство Литвы в ближайшее время не планирует переезжать из Киева в западную часть Украины на фоне возможного российского вторжения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Вальдемар Серапинас в комментарии LRT.

"Пока таких планов нет вообще, посольство Литвы в Киеве работает в полном объеме, выполняя все функции, в том числе и по консульской помощи нашим гражданам", - сказал Серапинас.

Посол отметил, что в Киеве чувствуется общее напряжение, "но жизнь идет, люди работают, люди очень сосредоточены".

"Единство в эти дни очень заметно, все готовятся защищать свою страну, если это будет необходимо", - охарактеризовал ситуацию в Украине посол.

Напомним, Государственный департамент США подтвердил, что временно переместит свое посольство в Украине из Киева во Львов.

Канада также перенесла посольство из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно оставить Украине на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения.

В то же время украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.

Читайте также: Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства по миру

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва

Статьи

Не так, как в Украине: при каких обстоятельствах США эвакуировали свои посольства

Ни в одной другой стране мира, даже там, где идут вооруженные столкновения, не было сценария эвакуации дипмиссий, подобного нынешнему украинскому (укр.)
14 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

На грани раскола: как судебная реформа и критика ЕС рассорили польские власти

Польская правящая партия пошла на углубление конфликта с президентом Анджеем Дудой. Выльется ли этот конфликт в полноценный политический кризис?
14 февраля 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Нормандия с электрошокером: каких изменений ждать в отношениях Украины и Франции

Мнение о "святости" минских договоренностей стало ошибочным. О необходимости отказаться от них в Париже уже говорят вслух...(укр.).
11 февраля 2022 — Сергей Сидоренко