Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Латвії закликав до нових санкцій, якщо РФ визнає "незалежність" ОРДЛО

Вівторок, 15 лютого 2022, 18:12

Міністр закордонних справ Латвії засудив заклик Держдуми РФ до президента визнати "незалежність" окупованих районів Луганської і Донецької областей та сказав, що у цьому разі ЄС має накласти нові санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Резолюція Держдуми Росії, яка закликає визнати так звані "ДНР" і "ЛНР" суверенними державами викликає осуд і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія зробить крок у цьому напрямку, ЄС має діяти і застосувати санкції", - наголосив Едгарс Ринкевичс.

Нагадаємо, Держдума Росії 15 лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.

МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей.

Путін у спілкуванні з пресою уник чіткої відповіді на запитання, чи планує визнати незалежність самопроголошених "республік".

Євросоюз засудив заклик Держдуми, а канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільному брифінгу з Путіним у Москві наголосив, що це буде означати зупинку "мінського" процесу.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Донбас та ОРДЛО Латвія

Статті

"Молдовська загроза": чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров’я

З військами РФ у Придністров'ї часто пов’язують жорсткі чи навіть апокаліптичні сценарії для півдня Україн та Одеської області...
15 лютого 2022 — Артем Филипенко, Сергій Сидоренко

Не так, як в Україні: за яких обставин США евакуйовували свої посольства по світу

В жодній іншій державі світу, навіть там, де тривають збройні сутички, не було сценарію евакуації дипмісій, подібного нинішньому українському.
14 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

На межі розколу: як судова реформа та критика ЄС розсварили польську владу

Польська правляча партія пішла на поглиблення конфлікту з президентом Анджеєм Дудою. Чи виллється цей конфлікт у повноцінну політичну кризу?
14 лютого 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко