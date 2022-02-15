Глава МИД Латвии призвал к новым санкциям, если РФ признает "независимость" ОРДЛО

Министр иностранных дел Латвии осудил призыв Госдумы РФ к президенту признать "независимость" оккупированных районов Луганской и Донецкой областей и сказал, что в этом случае ЕС должен применить против России новые санкции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Резолюция Госдумы России, призывающая признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" суверенными государствами вызывает осуждение и противоречит международному праву. Если Россия сделает шаг в этом направлении, ЕС должен действовать и применить санкции", - подчеркнул Эдгарс Ринкевичс.

The resolution by the Russian State Duma calling for the recognition of so called Donetsk and Luhansk people’s republics as “sovereign states” is a deplorable and contrary to the international law. If Russia moves in this direction, EU must act and impose sanctions — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 15, 2022

Напомним, Госдума России 15 февраля проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

МИД Украины заявил, что этот шаг станет сознательным выходом из Минских договоренностей.

Путин в общении с прессой уклонился от четкого ответа на вопрос, планирует ли он признать независимость самопровозглашенных "республик".

Евросоюз осудил призыв Госдумы, а канцлер Германии Олаф Шольц на совместном брифинге с Путиным в Москве подчеркнул, что это будет означать остановку "минского" процесса.

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