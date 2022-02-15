Депутатка парламенту Франції: Росія економічно не може дозволити собі велику війну
Голова парламентської групи дружби Франція-Україна Валерія Фор-Мунтян та депутатка партії "Вперед, республіко!" Еммануеля Макрона у Національній асамблеї вважає, що Росія не піде на великий воєнний конфлікт, оскільки не може собі дозволити цього економічно.
Про це Фор-Мунтян розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
Парламентарка сказала, що "несерйозно думати", що Росія може піти на завоювання України.
"100 тисяч військових звучить як велика цифра, але ніхто не воює із такими військами. Україна – велика країна. В Україні прокинувся патріотизм із 2014 року.
Україна воюватиме, вона не здасться. В Україні тепер є армія – чого у 2014 році, на жаль, не вистачало. Армія, яка озброєна, готова йти до кінця", – зауважила Фор-Мунтян.
Якби Росія почала війну, то вона була б дуже тяжкою і з великими втратами, вважає депутатка.
"І навіть якщо уявити, що Росія завоює Україну – вона не матиме сил для реконструкції потім. Росія не має таких грошей. А Захід не поможе. Словом, вони навіть просто економічно не можуть дозволити собі тотальну війну", – сказала Фор-Мунтян.
Дивіться повне інтерв’ю: Вихід з "Мінська", мета Путіна, загроза війни: думки про Україну у Франції, у партії Макрона