Депутатка парламенту Франції: Росія економічно не може дозволити собі велику війну

Голова парламентської групи дружби Франція-Україна Валерія Фор-Мунтян та депутатка партії "Вперед, республіко!" Еммануеля Макрона у Національній асамблеї вважає, що Росія не піде на великий воєнний конфлікт, оскільки не може собі дозволити цього економічно.

Про це Фор-Мунтян розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Парламентарка сказала, що "несерйозно думати", що Росія може піти на завоювання України.

"100 тисяч військових звучить як велика цифра, але ніхто не воює із такими військами. Україна – велика країна. В Україні прокинувся патріотизм із 2014 року.

Україна воюватиме, вона не здасться. В Україні тепер є армія – чого у 2014 році, на жаль, не вистачало. Армія, яка озброєна, готова йти до кінця", – зауважила Фор-Мунтян.

Якби Росія почала війну, то вона була б дуже тяжкою і з великими втратами, вважає депутатка.

"І навіть якщо уявити, що Росія завоює Україну – вона не матиме сил для реконструкції потім. Росія не має таких грошей. А Захід не поможе. Словом, вони навіть просто економічно не можуть дозволити собі тотальну війну", – сказала Фор-Мунтян.

Дивіться повне інтерв’ю: Вихід з "Мінська", мета Путіна, загроза війни: думки про Україну у Франції, у партії Макрона