Депутат парламента Франции: Россия экономически не может позволить себе большую войну

Председатель парламентской группы дружбы Франция-Украина Валерия Фор-Мунтян и депутат партии "Вперед, республика!" Эммануэля Макрона в Национальной ассамблее считает, что Россия не пойдет на большой военный конфликт, поскольку не может себе позволить его экономически.

Об этом Фор-Мунтян рассказала в интервью "Европейской правде".

Парламентарий сказала, что "несерьезно думать", что Россия может пойти на завоевание Украины.

"100 тысяч военных звучит как большая цифра, но никто не сражается с такими войсками. Украина – большая страна. В Украине проснулся патриотизм с 2014 года.

Украина будет воевать, она не сдастся. В Украине теперь есть армия – чего в 2014 году, к сожалению, не хватало. Армия, которая вооружена, готова идти до конца", – отметила Фор-Мунтян.

Если бы Россия начала войну, она была бы очень тяжелой и с большими потерями, считает депутат.

"И даже если представить, что Россия завоюет Украину – у нее будет сил для реконструкции потом. У России нет таких денег. А Запад не поможет. Словом, они даже просто экономически не могут позволить себе тотальную войну", – сказала Фор-Мунтян.

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