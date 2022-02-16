Украина попросила помощь у центра НАТО по реагированию на катастрофы

Украина обратилась в Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы НАТО (EADRCC) с просьбой о международной помощи для масштабных чрезвычайных ситуаций разного характера.

Об этом говорится в заявлении на сайте Альянса, пишет "Европейская правда".

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которым может подвергнуться ее мирное население. Согласно указанным процедурам, EADRCC получил 15 февраля 2022 года запрос Украины о международной помощи", - говорится в заявлении.

В перечне содержится более 80 наименований, о которых просит Украина, в частности, транспорт (70 пикапов, 30 внедорожников), по 10 бульдозеров, автокранов и колесных экскаваторов, 31 спецмашина химической разведки, 11 передвижных лабораторий, 760 надувных двигателей.

В списке есть запрос на 55 полевых лагерей с автономным источником питания для проживания 250-300 человек каждый и 25 машин для перевозки питьевой воды.

Также Украина просит средств защиты для людей: десятки тысяч противогазов, защитных костюмов, медицинских препаратов, марлевые повязки и тому подобное.

Евроатлантический центр координации реагирования на катастрофы (EADRCC) является основным механизмом реагирования НАТО на чрезвычайные ситуации гражданского характера в евроатлантическом регионе. Он работает со всеми членами НАТО и странами-партнерами.

Напомним, генсек НАТО заявил, что Альянс пока не получил никакого ответа от России на предложения, которые он направил в конце января.

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