Війська США прямують з Німеччини до Словаччини для навчань НАТО

Перша частина запланованого контингенту з 2000 військовослужбовців США та сотень транспортних засобів увійшла до Чеської Республіки з Німеччини на шляху до Словаччини для участі у військових навчаннях НАТО Sabre Strike.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters.

Словаччина межує з Україною на сході, але навчання були давно заплановані та не пов'язані з нинішньою російською загрозою.

У навчаннях візьмуть участь близько 2000 військовослужбовців США з приблизно 600 одиницями техніки разом із майже 1300 словацькими солдатами у перші два тижні березня.

Загалом навчання охоплюють сім країн, включаючи країни Балтії, Польщу, Чехію та Німеччину,

За інформацією Міністерства оборони, словацька частина навчань пройде довкола міста Зволен у центральній Словаччині на відстані понад 300 км від кордону з Україною. Після завершення навчань війська мають повернутись на свої німецькі бази.

У Словаччині немає іноземних військ НАТО, але міністр закордонних справ заявив у вівторок, що вона почала розглядати можливість розміщення підрозділу НАТО у рамках зусиль щодо зміцнення східного флангу НАТО в умовах української кризи.

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила звернення Державної думи РФ до президента Владіміра Путіна з проханням визнати як "незалежні держави" тимчасово окуповані території України на Донбасі.

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