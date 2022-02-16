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Войска США направляются из Германии в Словакию для учений НАТО

Среда, 16 февраля 2022, 09:56

Первая часть запланированного контингента из 2000 военнослужащих США и сотен транспортных средств вошла в Чешскую Республику из Германии на пути в Словакию для участия в военных учениях НАТО Sabre Strike.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Словакия граничит с Украиной на востоке, но учения давно запланированы и не связаны с нынешней российской угрозой.

В учениях примут участие около 2000 военнослужащих США с примерно 600 единицами техники и почти 1300 словацкими солдатами в первые две недели марта.

В целом учения охватывают семь стран, включая страны Балтии, Польшу, Чехию и Германию.

По информации Министерства обороны, словацкая часть учений пройдет вокруг города Зволен в центральной Словакии на расстоянии более 300 км от границы с Украиной. После окончания учений войска должны вернуться на свои немецкие базы.

В Словакии нет иностранных войск НАТО, но министр иностранных дел заявил во вторник, что она стала рассматривать возможность размещения подразделения НАТО в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО в условиях украинского кризиса.

Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова осудила обращение Государственной думы РФ к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "независимыми государствами" временно оккупированные территории Украины на Донбассе.

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США Альянс Словакия

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