В Эстонии здания правительства и МИД подсветили цветом украинского флага

В Таллине здание правительства Эстонии и Министерства иностранных дел вечером 16 февраля подсветили цветом украинского флага в знак солидарности.

Как сообщает "Европейская правда", фото опубликовал эстонский вещатель ERR и посол Эстонии в Украине.

"Это сложное время для всей страны. Украине сейчас нужна политическая, экономическая и военная поддержка, а также сигналы со всего мира, что она в этой ситуации не один на один", - заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

🇪🇪 MFA in Tallinn turned into blue&yellow to celebrate 🇺🇦 Day of Unity. #StandWithUkraine https://t.co/x4TLEJ5eQj