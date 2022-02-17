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В Эстонии здания правительства и МИД подсветили цветом украинского флага

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Четверг, 17 февраля 2022, 09:09

В Таллине здание правительства Эстонии и Министерства иностранных дел вечером 16 февраля подсветили цветом украинского флага в знак солидарности.

Как сообщает "Европейская правда", фото опубликовал эстонский вещатель ERR и посол Эстонии в Украине.

 

"Это сложное время для всей страны. Украине сейчас нужна политическая, экономическая и военная поддержка, а также сигналы со всего мира, что она в этой ситуации не один на один", - заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

"Мы знаем, что сейчас вам в Украине совсем не легко, но мы с вами и поддерживаем, как можем. Сегодня здание Эстонского правительства (и не только) – в украинских цветах", – написал бывший посол Эстонии в Украине Герт Антсу.

Напомним, 16 февраля, который называли возможной датой нападения России, цветами украинского флага светились также президентский дворец в Словакии и здание МИД Британии.

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Эстония Российский кризис

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