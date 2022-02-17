Міноборони Німеччини не бачить доказів відведення військ Росії

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не підтвердила відведення російських військових підрозділів від українських кордонів, попри заяви Москви.

Про це вона сказала в інтерв'ю Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

"Ми чуємо обнадійливі слова. Водночас ми маємо спостерігати, чи слідують за цими словами справи", - зазначила Ламбрехт.

За її словами, йдеться передусім про переміщення тих підрозділів, які мають ключове значення для можливого вторгнення.

Міністр зауважила, що потрібні докази відведення сил, але "поки ми їх не бачимо".

Сполучені Штати Америки тим часом заявляють, що всупереч попереднім заявам про відведення Росія продовжує нарощувати сили на кордоні з Україною, перекинувши туди протягом останніх днів додатково сім тисяч вояків.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що Альянс стурбований спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну. Він підкреслив, що досі немає ясності щодо намірів Росії.

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