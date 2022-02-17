Минобороны Германии не видит доказательств отвода войск России

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не подтвердила отвод российских военных подразделений от украинских границ, несмотря на заявления Москвы.

Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle, сообщает "Европейская правда".

"Мы слышим обнадеживающие слова. В то же время мы должны наблюдать, следуют ли за этими словами дела", - отметила Ламбрехт.

По ее словам, речь идет прежде всего о перемещении тех подразделений, которые имеют ключевое значение для возможного вторжения.

Министр отметила, что нужны доказательства отвода сил, но "пока мы их не видим".

Соединенные Штаты Америки заявляют, что вопреки предварительным заявлениям об отводе Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной, перебросив туда в течение последних дней дополнительно семь тысяч воинов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что Альянс обеспокоен попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину. Он подчеркнул, что до сих пор нет ясности о намерениях России.

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