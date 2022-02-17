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Комісар Ради Європи: засудження Єсипенка ще більше підриває свободу ЗМІ в Криму

Четвер, 17 лютого 2022, 17:42

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович вважає, що вирок російського суду в Криму щодо фрілансера "Радіо Свободи" Владислава Єсипенка ще більше підриває свободу ЗМІ на тимчасово окупованому Росією півострові. 

Про це йдеться у заяві Міятович, повідомляє "Європейська правда".

"Обвинувальний вирок, винесений учора у справі позаштатного журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка у Криму, не викликає довіри та викликає серйозні побоювання, що він пов'язаний із його законною журналістською діяльністю", - заявила Міятович.

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Вона підкреслила, що замість переслідування незалежних журналістів, які працюють у Криму, ті, хто відповідає за правопорядок, мають забезпечити свободу ЗМІ та плюралізм думок на півострові. 

"Єсипенко має бути звільнений, його права мають бути дотримані, зокрема за допомогою ефективного розслідування тверджень про те, що його катували, яке має притягнути до відповідальності винних", – йдеться у заяві Міятович.

Підконтрольний окупантам суд у Сімферополі засудив українського громадянина Владислава Єсипенка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в 110 тисяч російських рублів.

Єсипенка обвинувачено у нібито "незаконному зберіганні та перевезенні вибухових пристроїв".

Український омбудсман Людмила Денісова засудила рішення так званого "суду", заявляючи, що всі обвинувачення стосовно громадянина України є надуманими та мають політичне підґрунтя, а кримінальна справа є сфабрикованою.

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Рада Європи Крим Російська криза

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