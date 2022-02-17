Комиссар Совета Европы: осуждение Есипенко еще больше подрывает свободу СМИ в Крыму

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович считает, что приговор российского суда в Крыму фрилансеру "Радио Свободы" Владиславу Есипенко еще больше подрывает свободу СМИ на временно оккупированном Россией полуострове.

Об этом говорится в заявлении Миятович, сообщает "Европейская правда".

"Обвинительный приговор, вынесенный вчера по делу внештатного журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко в Крыму, не вызывает доверия и вызывает серьезные опасения, что он связан с его законной журналистской деятельностью", - заявила Миятович.

Она подчеркнула, что вместо преследования независимых журналистов, работающих в Крыму, отвечающие за правопорядок должны обеспечить свободу СМИ и плюрализм мнений на полуострове.

"Есипенко должен быть освобожден, его права должны быть соблюдены, в частности, посредством эффективного расследования утверждений о том, что его пытали, которое должно привлечь к ответственности виновных", – говорится в заявлении Миятович.

Подконтрольный оккупантам суд в Симферополе приговорил украинского гражданина Владислава Есипенко к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч российских рублей.

Есипенко обвинили в якобы "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств".

Украинский омбудсман Людмила Денисова осудила решение так называемого "суда", заявляя, что все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело сфабриковано.