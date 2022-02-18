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Пожежа на поромі біля Греції: щонайменш 11 людей вважаються зниклими

П'ятниця, 18 лютого 2022, 15:04

Щонайменш 11 людей вважаються зниклими після пожежі на поромі "Олімпія", що прямував з Греції до Італії. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Спершу повідомлялося, що врятували усіх людей, але згодом з’ясувалось, що зникли 11 або 12 осіб. За попередньою інформацією, серед них - двоє громадян Греції. Двоє осіб досі заблоковані на борту, їх намагаються евакуювати.  

Нагадаємо, пором "Олімпія" під італійським прапором прямував до порту Бріндізі, і біля острова Корфу в Іонічному морі спалахнула пожежа, причини якої поки невідомі.

Члени екіпажу корабля - італійці та греки. "Олімпія" здійснює рейси з 1995 року. 

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інциденти Греція Італія

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