Пожежа на поромі біля Греції: щонайменш 11 людей вважаються зниклими

Щонайменш 11 людей вважаються зниклими після пожежі на поромі "Олімпія", що прямував з Греції до Італії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Спершу повідомлялося, що врятували усіх людей, але згодом з’ясувалось, що зникли 11 або 12 осіб. За попередньою інформацією, серед них - двоє громадян Греції. Двоє осіб досі заблоковані на борту, їх намагаються евакуювати.

🇬🇷🇮🇹 A fire broke out Friday on a cruise ship sailing through the Mediterranean’s Ionian Sea with 239 passengers and 51 crew onboard.



The Euroferry Olympia, owned by Italian company Grimaldi, caught fire at around 4:30 local time, according to the Greek coastguard. pic.twitter.com/IgT0jKeGcF