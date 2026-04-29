Парламент Косова не зміг обрати президента до встановленого кінцевого терміну – півночі 28 квітня, і як наслідок країна опинилася перед необхідністю провести дострокові парламентські вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеву службу "Радіо Свобода".

З вечора 27 квітня депутати від парламентської більшості намагалися обрати нового президента, але опозиційні партії бойкотували засідання після того, як переговори з керівною партією "Рух за самовизначення" (LVV) провалилися і не було досягнуто згоди щодо кандидатури президента.

Опозиція також виступила проти нових кандидатів і не брала участі в жодному засіданні щодо висунення кандидата в президенти – ні 27 квітня, ні у вівторок.

Опозиційні партії відхилили пропозиції Курті, заявивши, що LVV не повинна контролювати уряд, парламент і президента.

"Згідно з постановою, Асамблея вважається розпущеною", – заявила спікерка Альбулена Хакшіу наприкінці сесії, рівно о 00:00.

Незадовго до закінчення терміну прем'єр-міністр Альбін Курті заявив: "Ми опинилися в ситуації, коли більше нічого не можемо зробити".

"Неможливо знайти більш великодушну політичну силу. Опозиція постраждала не від пропозицій більшості, а від її небажання співпрацювати будь-яким чином", – сказав він.

Згідно з рішенням Конституційного суду від 25 березня, у разі невдачі з обранням президента Асамблея розпускається, і країна повинна провести нові вибори протягом 45 днів.

Місяці невдалих переговорів про створення коаліції спонукали президентку Косова Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді 2025 року і призначити дострокові вибори, що відбулись 28 грудня.

Після невдалих спроб обрати нового президента Османі розпустила парламент 6 березня, але це її рішення скасував Конституційний суд.