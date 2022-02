Пожар на пароме возле Греции: по меньшей мере 11 человек считаются пропавшими

По меньшей мере 11 человек считаются исчезнувшими после пожара на пароме "Олимпия", который направлялся из Греции в Италию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Сначала сообщалось, что спасли всех людей, но впоследствии выяснилось, что исчезли 11 или 12 человек. По предварительной информации, среди них - два гражданина Греции. Два человека до сих пор заблокированы на борту, их пытаются эвакуировать.

🇬🇷🇮🇹 A fire broke out Friday on a cruise ship sailing through the Mediterranean’s Ionian Sea with 239 passengers and 51 crew onboard.



The Euroferry Olympia, owned by Italian company Grimaldi, caught fire at around 4:30 local time, according to the Greek coastguard. pic.twitter.com/IgT0jKeGcF