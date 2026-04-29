Глава МЗС Молдови пояснив, чому не можуть вислати призначеного посла РФ

Глава молдовського МЗС Міхай Попшой заявив, що можливе видворення призначеного посла РФ Олега Озерова матиме болючі наслідки для країни.

Заяву молдовського міністра наводить Moldova 1, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар стосовно можливого видворення російського посла пролунав у контексті інцидентів з дронами, які періодично порушують повітряний простір Молдови.

Попшой наголосив, що влада Молдови повинна діяти "свідомо" і виважено, без емоційних рішень, які можуть призвести до ескалації ситуації з безпекою.

Він уточнив, що інвестиції в протиповітряну та протидронову оборону – єдине, що може забезпечити громадянам реальну безпеку, тоді як інші заходи мають скоріше психологічний ефект.

За його словами, і держави-члени НАТО, такі як Польща, Румунія, країни Балтії, стикалися з подібними інцидентами і вважали за краще ретельно зважити дипломатичну відповідь, уникаючи ескалації.

"Емоційні рішення приймаються легко, але наслідки таких рішень можуть бути болючими", – підсумував він.

Нагадаємо, 3 квітня у Міністерстві оборони заявили, що у повітряному просторі Молдови помітили "Шахед".

Крім того, 30 березня ввечері служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила дрон типу "Шахед", який порушив повітряний простір країни. Дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.

Після цього МЗС Молдови заявило про серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.