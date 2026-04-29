Більшість українців не підтримують жодну зі сторін у війні США та Ізраїлю проти Ірану

Більшість українців стверджують, що у війні США та Ізраїлю проти Ірану вони не підтримують жодну сторону.

Про це свідчить опитування КМІС, проведене 20-27 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Більшість українців – 65% – заявили, що у цьому конфлікті на Близькому Сході вони не симпатизують жодній зі сторін.

Водночас висловили підтримку США і Ізраїлю 22% опитаних, а Ірану – 7%.

Більш освічені респонденти частіше говорили, що вони на боці США та Ізраїлю, хоча навіть серед них 61% не підтримують жодну зі сторін.

Ще 7% не змогли відповісти на запитання (або не знають про конфлікт).

Опитування провели серед 1005 респондентів на територіях України, підконтрольних уряду.

Нагадаємо, за даними WSJ, президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам підготуватися до тривалої блокади Ірану, на економіку іранського режиму.

Тим часом нове опитування громадської думки свідчить, що рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за весь його нинішній термін.