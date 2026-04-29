У Литві пропонують збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху

Литовський депутат Кароліс Неймантас пропонує на 50% підвищити штрафи за порушення Правил дорожнього руху (ПДР).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Депутат зареєстрував відповідну пропозицію – поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення. Він вирішив запропонувати такі зміни, оскільки відповідні статті Адміністративного кодексу не переглядалися з 2008 року.

Депутат пропонує підвищити штраф не тільки за перевищення швидкості, а й за інші порушення – керування без прав, відсутність медичної довідки, паркування під знаком "Для людей з інвалідністю", проїзд на червоне світло тощо.

Наприклад, штраф для нетверезих водіїв (більше 0,41, але менше 1,5 проміле), водіїв у стані наркотичного сп'яніння пропонується підвищити до 1200-1650 євро. Зараз штраф – від 800 до 1100 євро.

За нетверезу їзду на велосипедах, електросамокатах пропонують штрафувати на 120-300 євро.

Неймантас зазначив, що на рівні ЄС затверджено політику безпеки на дорогах на 2021–2030 рр., її мета – до 2050 року реалізувати "ідею 0" – жодного загиблого на дорогах.

Це не перша спроба литовського парламенту підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху. У березні 2025 року Неймантас уже подавав поправки до Кодексу про адміністративну відповідальність, але його проєкт було відхилено.

