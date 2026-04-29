Президент Німеччини засудив атаку РФ на Корюківку та провів розмову з мером

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр засудив російську масовану атаку дронами на Корюківку у Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента Німеччини у Facebook, пише "Європейська правда".

Штайнмаєр зазначив, що рішуче засуджує цю атаку, як і всі інші російські напади на Україну. Він нагадав, що особисто відвідував Корюківку та її мешканців як до, так і після російського повномасштабного вторгнення і дізнався там про звірства окупантів.

"Сьогодні мер Ратан Ахмедов повідомив мені телефоном про нові руйнування. У тіні війни в Ірані Росія продовжує свої атаки на всю Україну з великою жорстокістю. Ця тактика виснаження не повинна спрацювати. Українці й надалі потребують нашої повної солідарності та підтримки", – заявив президент Німеччини.

Він також опублікував фото зі свого візиту до Корюківки 25 жовтня 2022 року під час розмови з мером Ратаном Ахмедовим у бомбосховищі.

У 2021 році Штайнмаєр теж відвідував Корюківку, де у березні 1943 року нацисти вбили всіх жителів. Щонайменш 6700 людей розстріляли у хатах і спалили разом з ними.

Злочин у Корюківці зафіксований у матеріалах Нюрнберзького трибуналу як один з найжахливіших випадків масового вбивства цивільних.

Виконавцями розправи були військовослужбовці угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ, які діяли за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана.

Нещодавно у Міністерстві закордонних справ України закликали Угорщину не забувати про роль її військових у злочині, скоєному окупаційними силами Третього Рейху проти цивільного населення Корюківки.