Зеленський не скасував візит до Мюнхена попри загострення на Донбасі, але повернеться в суботу

Президент України Володимир Зеленського у суботу поїде до Мюнхена для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.

Про це йдеться у заяві на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда".

У Зеленського заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віце-президенткою США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами України.

"Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України. Візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж", - зазначили в ОП.

У заяві зазначається, що ситуація на Доньасі повністю контрольована українськими силами безпеки й оборони.

"Ситуацію на лінії дотику на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують спеціальні служби нашої держави. У робочому порядку відбувається постійний аналіз розвідувальних даних та обмін інформацією з партнерами. Україна регулярно отримує додаткові актуальні дані розвідки щодо активності російських сил", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що заява Зеленського та подальша дискусія з ним заплановані на суботу о 17:30-18:00 за київським часом. Модератором дискусії під назвою "Пермакриза Європи: Україна та європейська безпека" буде журналістка CNN London Крістіан Аманпур.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

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