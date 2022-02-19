Зеленский не отменил визит в Мюнхен, несмотря на обострение на Донбассе, но вернется в субботу

Президент Украины Владимир Зеленского в субботу поедет в Мюнхен для участия в ежегодной конференции по безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке.

Об этом говорится в заявлении на сайте Офиса президента, пишет "Европейская правда".

У Зеленского запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камалой Гаррис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами Украины.

"Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей по предоставлению нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины. Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня же", - отметили в ОП.

В заявлении отмечается, что ситуация на Донбасе полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны.

"Ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что заявление Зеленского и последующая дискуссия с ним запланированы на субботу в 17.30-18.00 по киевскому времени. Модератором дискуссии под названием "Пермакризис Европы: Украина и европейская безопасность" будет журналистка CNN London Кристиан Аманпур.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

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