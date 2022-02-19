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Генсек НАТО розповів, як боротися зі "сфабрикованими операціями" РФ

Субота, 19 лютого 2022, 11:58

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що необхідно розкривати плани Росії, щоб зірвати її наміри створити привід для вторгнення в Україну через "сфабриковані операції".

Про це він сказав під час дискусії на Мюнхенський безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"Викривати те, що вони роблять. І це саме те, що ми робимо. Ми прямо говоримо про інформацію, яку отримуємо від розвідок. Це триває вже кілька місяців і ми відразу почали попереджати, що починається нарощування. А також говорили про подальші плани Росії. І те, що ми передбачали тоді, зараз і сталося", - сказав Столтенберг.

"Ми також відверто говорили про наміри Росії створити привід для атаки України. І ми бачимо спроби, ми бачимо дуже небезпечні ситуації, які вони намагаються створити", - додав генсек.

Раніше Столтенберг заявив, що Росія не проводить відведення своїх військ від кордонів України попри свої заяви.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

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Російська криза Мюнхенська конференція Столтенберг

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