Генсек НАТО рассказал, как бороться со "сфабрикованными операциями" РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что необходимо раскрывать планы России, чтобы сорвать ее намерения создать повод для вторжения в Украину из-за "сфабрикованных операций".

Об этом он сказал во время дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Европейская правда".

"Обличать то, что они делают. И это именно то, что мы делаем. Мы прямо говорим об информации, которую получаем от разведок. Это длится уже несколько месяцев и мы сразу начали предупреждать, что начинается наращивание. А также говорили о дальнейших планах России. И то, что мы предполагали тогда, сейчас и произошло", - сказал Столтенберг.

"Мы также откровенно говорили о намерениях России создать повод для атаки Украины. И мы видим попытки, мы видим очень опасные ситуации, которые они пытаются создать", – добавил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что Россия не проводит отведение своих войск от границ Украины, несмотря на свои заявления.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

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