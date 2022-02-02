Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Литва на фоне нового рекорда заражений приостанавливает ковид-сертификаты в качестве пропуска

Среда, 2 февраля 2022, 15:50

Правительство Литвы решило приостановить использование в стране ковид-сертификатов как пропусков в связи с изменением эпидемиологической ситуации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Решение вступит в силу с субботы 5 февраля.

Министр здравоохранения Арунас Дулкис отметил, что ковид-сертификат, названный в Литве "паспортом возможностей", помог поддерживать нормальную социально-экономическую жизнь и сдерживать распространение вируса. Также, по его мнению, ковид-сертификат стал дополнительным стимулом вакцинации от коронавируса.

"Учитывая тенденции, которые мы наблюдаем в мире и Европе, в том числе - как "Омикрон" ведет себя в Литве, мы предлагаем приостановить применение "паспорта возможностей" в стране. В зависимости от развития ситуации его, при необходимости, можно снова начать использовать", - отметил Арунас Дулкис.

В предложении Минздрава по приостановке использования сертификатов отметили, среди прочего, что с распространением варианта "Омикрон" эффективность сертификата-пропуска для сдерживания эпидемии уменьшилась, так как риск заражения повысился и для вакцинированных людей, и людей, уже болевших Covid-19.

Министр добавил, что отказываться от всех карантинных ограничений пока рано, потому что ситуация остается неблагоприятной. В частности, и дальше сохраняются ограничения на количество посетителей в магазинах и требования по маскам и дистанции.

В среду Литва зарегистрировала очередной рекорд заражений – в стране с населением около 2,8 млн в сутки обнаружили почти 13 тысяч новых больных.

Умерли за сутки 14 пациентов с коронавирусом, из них 12 не прививались или не завершили курс вакцинации.

В больницах находятся 1377 пациентов с COVID-19, из них 82 – в реанимациях.

Напомним, на днях о полной или почти полной отмене ограничений объявили Дания и Норвегия, ослаблять требования начала также Франция.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Коронавирус

Статьи

Энергетический фронт: как международные партнеры могут помочь Украине

В какой помощи нуждается Украина, чтобы избежать обострения энергетического кризиса? Ведь этот кризис способен существенно ослабить страну перед многочисленными вызовами для безопасности (укр.)
2 февраля 2022 — Ольга Белькова, Оператор ГТС Украины

Шесть приоритетов движения Украины в НАТО: как Зеленскому нужно изменить программу на 2022 год

Мы определили приоритетные предложения, требующие внесения в ГНП Украина-НАТО, которую должен утвердить президент... (укр.)
2 февраля 2022 — Совет общественного надзора за выполнением програм Украина-НАТО

Турецкий вал: чем опасна и почему нужна Украине свободная торговля с Анкарой

Киев либерализирует условия торговли со страной, являющейся четвертым по объему рынком сбыта отечественных товаров. Но украинский бизнес этому совсем не рад (укр.)
2 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда