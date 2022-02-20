ЕС не верит заявлениям из ОРДЛО о возможном нападении Украины

Евросоюз отверг заявления главарей ОРДЛО о подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе.

Об этом идет речь в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза в субботу, сообщает "Европейская правда".

"ЕС не видит оснований для обвинений, исходящих из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей относительно возможного нападения со стороны Украины. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, проявлению сдержанности и деэскалации", - заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности

Он подчеркнул, что ЕС крайне озабочен возможностью использования инсценированных событий как повода для возможной военной эскалации.

"В ЕС также наблюдается активизация усилий по манипулированию информацией для поддержки таких целей. В этом контексте мы твердо выражаем нашу поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели которой играют ключевую роль в усилиях деэскалации. Эта миссия должна иметь возможность выполнять полный мандат без ограничений своей деятельности и свободы передвижения во благо и безопасность людей на востоке Украины", - подчеркнул Боррель.

Он подчеркнул, что эскалация сейчас усугубляется увеличением нарушений режима прекращения огня вдоль линии столкновения в последние дни. ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и обстрелов жилых районов, которые являются явным нарушением Минских соглашений и международного гуманитарного права.

ЕС приветствует сдержанную позицию Украины на фоне продолжения провокаций и усилий по дестабилизации.

ЕС поддерживает предложение Спецпредставителя ОБСЕ по созыву внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для разрядки существующей напряженности и призывает всех участников ТКГ принять участие в нем.

Боррель напомнил, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия путем применения ограничительных мер.

Напомним, по данным источников, ЕС введет против Минска новые санкции, если Беларусь примет участие в нападении России на Украину.

Тем временем, президент Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Украине необходимо дать перспективу вступления в ЕС и НАТО как ответ на действия России.

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