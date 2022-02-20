95-річна Єлизавета II заразилась коронавірусом

95-річна королева Великої Британії Єлизавета II отримала позитивний результат тесту на Covid-19 у неділю.

Про це повідомили у Букінгемському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У палаці розповіли, що королева відчуває "легкі симптоми застуди", але планує продовжити виконувати свої "легкі обов'язки" у Віндзорі протягом наступного тижня.

"Вона продовжуватиме отримувати медичну допомогу і буде дотримуватися всіх відповідних рекомендацій", - йдеться в повідомленні палацу.

Палац зазвичай приховує інформацію про здоров'я королеви, але раніше підтвердив, що її повністю вакциновано від Covid-19.

Відомо, що у Віндзорського замку, де проживає королева, у багатьох людей був позитивний результат.

Ця новина з'явилася після того, як принц Чарльз, старший син і спадкоємець королеви, отримав позитивний результат тесту 10 лютого через два дні після зустрічі зі своєю матір'ю у Віндзорському замку.

Нещодавно королева стала монархом, який найдовше править у королівстві - 70-річчя правління відзначали 6 лютого.

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