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95-летняя Елизавета II заразилась коронавирусом

Воскресенье, 20 февраля 2022, 14:32

95-летняя королева Великобритании Елизавета II получила положительный результат теста на Covid-19 в воскресенье.

Об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Во дворце рассказали, что королева испытывает "легкие симптомы простуды", но планирует продолжить выполнять свои "легкие обязанности" в Виндзоре в течение следующей недели.

Елизавета II пожелала, чтобы супруга Чарльза получила титул королевы-консорт

"Она будет продолжать получать медицинскую помощь и будет соблюдать все соответствующие рекомендации", - говорится в сообщении дворца.

Дворец обычно скрывает информацию о здоровье королевы, но ранее подтвердил, что она полностью вакцинирована от Covid-19.

Известно, что в Виндзорском замке, где проживает королева, у многих людей был положительный результат.

Эта новость появилась после того, как принц Чарльз, старший сын и наследник королевы, получил положительный результат теста 10 февраля через два дня после встречи со своей матерью в Виндзорском замке.

Недавно королева стала монархом, который дольше всего правит в королевстве – 70-летие правления отмечали 6 февраля.

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