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Посольство Нідерландів переносить діяльність до Львова 

Неділя, 20 лютого 2022, 14:44

Нідерланди вирішили перенести діяльність свого посольства у Києві до Львова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS з посиланням на інформацію МЗС країни.

У міністерстві пояснили, що таке рішення було ухвалено сьогодні з міркувань безпеки. Частина співробітників уже переїхала до Львова, коли тиждень тому там було створено центр підтримки.

Водночас у міністерстві поки не коментують, скільки співробітників посольства Нідерландів все ще перебувають у Києві. У МЗС Нідерландів кажуть, що дуже стурбовані ситуацією в Україні. 

Інші західні країни, зокрема Британія та США, вже перемістили своїх дипломатів до Львова. 

Напередодні в офісі НАТО також оголосили, що всі співробітники покинуть Київ і продовжать роботу у Львові та Брюсселі.

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