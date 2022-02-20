Посольство Нидерландов переносит деятельность во Львов

Нидерланды решили перенести деятельность своего посольства в Киеве во Львов.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает NOS со ссылкой на информацию МИД страны.

В министерстве объяснили, что такое решение было принято сегодня из соображений безопасности. Часть сотрудников уже переехала во Львов, когда неделю назад там был создан центр поддержки.

В то же время, в министерстве пока не комментируют, сколько сотрудников посольства Нидерландов все еще находятся в Киеве. В МИДе Нидерландов говорят, что очень обеспокоены ситуацией в Украине.

Другие западные страны, в частности, Британия и США, уже переместили своих дипломатов во Львов.

Накануне в офисе НАТО также объявили, что все сотрудники покинут Киев и продолжат работу во Львове и Брюсселе.

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