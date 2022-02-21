У Пентагоні вірять у можливість запобігти новій агресії РФ проти України

Речник Пентагону Джон Кербі висловив думку, що новому вторгненню Росії до України ще можливо запобігти, і стратегія адміністрації Байдена, що полягає у погрозі суворими санкціями, сприяє цьому.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить CNN.

"Путін ще не почав нове вторгнення в Україну, і ми вважаємо, що все ще є час цьому запобігти", - сказав він.

Кербі в ефірі Fox News заявив, що якщо Кремль обере дипломатичний шлях, є багато варіантів, як можна знизити напругу. "Ми виступили з серйозними пропозиціями щодо змін, наприклад, масштабів деяких наших навчань у Європі, щодо наступального озброєння у Європі. Висувалися інші пропозиції, щоб переконати Путіна, що ми цілком серйозно підходимо до питання", - зазначив він.

Кербі додав, що питання майбутнього членства України в НАТО не може бути предметом торгу, і його мають вирішувати сама Україна і союзники.

Речник висловився проти ідеї превентивних санкцій проти РФ, зазначаючи, що тоді вони перестануть бути фактором стримування.

"Якщо покарати когось за те, чого вони ще не зробили, тоді вони просто можуть піти вперед і зробити це. І ми сподіваємося, що це вплине на розрахунки Путіна", - сказав Джон Кербі.

Нагадаємо, після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом стало відомо, що останні в цілому згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників. У Білому домі наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну.

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