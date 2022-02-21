В Пентагоне верят в возможность предотвратить новую агрессию РФ против Украины

Спикер Пентагона Джон Керби высказал мнение, что новое вторжение России в Украину еще возможно предотвратить, и стратегия администрации Байдена, заключающаяся в угрозе строгими санкциями, способствует этому.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит CNN.

"Путин еще не начал новое вторжение в Украину, и мы считаем, что все еще есть время это предотвратить", - сказал он.

Керби в эфире Fox News заявил, что если Кремль выберет дипломатический путь, есть множество вариантов того, как можно снизить напряженность. "Мы выступили с серьезными предложениями по изменениям, например, масштабов некоторых наших учений в Европе, по наступательному вооружению в Европе. Выдвигались другие предложения, чтобы убедить Путина, что мы вполне серьезно подходим к вопросу", - отметил он.

Керби добавил, что вопросы будущего членства Украины в НАТО не могут быть предметом торга, и его должны решать сама Украина и союзники.

Пресс-секретарь высказался против идеи превентивных санкций против РФ, отмечая, что тогда они перестанут быть фактором сдерживания.

"Если наказать кого-то за то, чего они еще не сделали, тогда они просто могут пойти вперед и сделать это. И мы надеемся, что это повлияет на расчеты Путина", - сказал Джон Керби.

Напомним, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом стало известно, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников. В Белом доме подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

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