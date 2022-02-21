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МИД Латвии подсветили цветами украинского флага

Понедельник, 21 февраля 2022, 09:40

Здание Министерства иностранных дел Латвии подсветили сине-желтым в память о годовщине массового расстрела на Институтской участников Революции достоинства и солидарности с Украиной в нынешних обстоятельствах.

Как пишет "Европейская правда", фото подсвеченного здания 20 февраля обнародовал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Восемь лет назад храбрые украинцы и украинки боролись за свою свободу. Латвия присоединяется к украинским друзьям в праздновании Дня Героев Небесной Сотни. Украина – большая страна, вы боретесь за свободу и независимость и вы победите. Латвия есть и всегда будет на вашей стороне", – написал он.

Напомним, 16 февраля, которое называли возможной датой нападения России, цветом украинского флага подсветили МИД и здание правительства Эстонии, президентский дворец в Словакии и здание МИД Британии.

В центре Варшавы вечером 17 февраля прошла акция "Варшава солидарна с Украиной" с участием мэра польской столицы Рафала Тшасковского.

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