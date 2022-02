МИД Латвии подсветили цветами украинского флага

Здание Министерства иностранных дел Латвии подсветили сине-желтым в память о годовщине массового расстрела на Институтской участников Революции достоинства и солидарности с Украиной в нынешних обстоятельствах.

Как пишет "Европейская правда", фото подсвеченного здания 20 февраля обнародовал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Восемь лет назад храбрые украинцы и украинки боролись за свою свободу. Латвия присоединяется к украинским друзьям в праздновании Дня Героев Небесной Сотни. Украина – большая страна, вы боретесь за свободу и независимость и вы победите. Латвия есть и всегда будет на вашей стороне", – написал он.

8 years ago brave Ukrainian men and women stood for their freedom. #Latvia joins our Ukrainian friends marking the Day of the Heroes of the Heavenly Hundred. Ukraine is great country, you fight for liberty and independence, you will win. Latvia stands with you, always will🇱🇻🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/d4e1F0y4Ft