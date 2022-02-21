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Ексканцлера Шрьодера не збираються виганяти з партії за заяви щодо України

Понеділок, 21 лютого 2022, 09:53

Колишньому канцлеру Німеччини Герхарду Шрьодеру не загрожує виключення з партії за його контроверсійні заяви щодо України та зв’язки з владою РФ.

Як повідомляє Spiegel, таку заяву зробив генеральний секретар його партії SPD Кевін Кюнерт, пише "Європейська правда".

"Німецькі партійні закони та статут SPD не передбачає виключення з партії за значні розбіжності у поглядах, провокації чи бізнес-інтереси", - сказав він.

Кюнерт додав, що пишається демократичними правилами гри у Німеччині які "відрізняються від російських".

Лідери партії нещодавно попросили ексканцлера утриматися від публічних заяв щодо напруги між Україною і Росією. 

Шрьодер з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року. Також він є головою комітету акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2".

На початку лютого 2022 року Шрьодера висунули до ради директорів "Газпрому". 

Нещодавно Шрьодер вчергове підтримав позицію Кремля і звинуватив Київ у "брязканні зброєю".

У Німеччині 77-річного ексканцлера неодноразово критикували за його прихильність до підконтрольних Кремлю компаній "Газпром" та "Роснефть". Колишній канцлер завжди наголошує, що це приватна справа.

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Німеччина Російська криза

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